Потеря в центре защиты: почему ключевой защитник сборной Украины не сыграет против Италии

Считанные часы остались до начала матча на Сан-Сиро, в котором Италия примет Украину. К первой очной встрече на этом отборе к Евро-2024 обе сборные подошли с кадровыми потерями.

В "Скуадро адзурры" из обоймы выпали сразу три ведущих футболиста - Джанлука Манчини, Матео Политано и Сандро Тонали. Команду Сергея Реброва тоже не обошли потери.

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Известная причина отсутствия футболиста

После игры против Англии расположение "сине-желтых" покинул Александр Тимчик, не успевший восстановиться от травмы. Из-за повреждений против Италии не сыграет и Николай Матвиенко, который не попал в заявку Украины на предстоящую встречу.

Напомним, что защитник Шахтера не смог провести полный матч против "трех львов". После перерыва Николая в обороне команды Реброва сменил одноклубник Лионеля Месси по Интер Майами Сергей Кривцов.

Опасения, последовавшие за этим матчем, оправдались. Матвиенко поможет сборной во встрече с Италией из-за обострения хронической проблемы ахилловых сухожилий.

Еще за день до поединка Николай принимал участие в тренировочном процессе сборной на "Сан-Сиро", но проблемы не позволили подойти к предстоящему матчу в полной боевой готовности.

Место Матвиенко в заявке на игру против Италии занял Александр Зубков, не попавший в нее на матч с англичанами.