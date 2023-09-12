У "Скуадро адзурри" з обойми випали одразу три провідні футболісти – Джанлука Манчіні, Матео Політано та Сандро Тоналі. Команду Сергія Реброва теж не оминули втрати.

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Відома причина відсутності футболіста

Після гри проти Англії розташування "синьо-жовтих" покинув Олександр Тимчик, який не встиг відновитись від травми. Через пошкодження проти Італії не зіграє й Микола Матвієнко, який не потрапив у заявку України на майбутню зустріч.

Нагадаємо, що захисник Шахтаря не зміг провести повний матч проти "трьох левів". По перерві Миколу в обороні команди Реброва змінив одноклубник Ліонеля Мессі по Інтер Маямі Сергій Кривцов.

Побоювання, які були після цього матчу, справдились. Матвієнко таки допоможе збірній у зустрічі з Італією через загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль.

Ще за день до поєдинку Микола брав участь у тренувальному процесі збірної на "Сан-Сіро", але проблеми не дали можливості підійти до майбутнього матчу у повній бойові готовності.

Місце Матвієнка у заявці на гру проти Італії зайняв Олександр Зубков, який не потрапив у неї на матч із англійцями.

Важливо! Початок зустрічі у відборі на Євро-2024 Італія – Україна 12 вересня о 21:45. Матч можна переглянути на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-сервісі Megogo. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію.