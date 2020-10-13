14 октября в 4-м туре Лиги Наций сборная Италии выйдет на футбольное поле против сборной Нидерландов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Италия – Нидерланды: прогноз

До матча беспроигрышная серия итальянцев длится уже аж 18 матчей. В 14 из них футболисты Италии праздновали победу, еще 4 раза довели матчи к ничьим. Сборная Италии лидирует в группе "1", опережая ближайшего конкурента на 1 очко. В воскресенье, 11 октября, "скуадра адзурра" сыграла с Польшей в "сухую" ничью, пишет 24 канал.

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До этого матча статистика результативности сборной Нидерландов ужасна – всего 1 забитый гол. Нидерландские футболисты уже три матча подряд не могут отличиться в воротах соперников.

В целом команды провели на поле друг против друга 22 поединка. Здесь значительное преимущество в пользу итальянцев – 9 побед. Также сборная Италии еще 10 раз завершала встречу ничьей и трижды проигрывала сопернику.

Голландцы побеждали итальянскую сборную еще в далеком 2008 году, когда они праздновали успех в финальной стадии чемпионата Европы.

Последний раз сборные выходили на поле друг против друга в сентябре этого года, когда Италия минимально победила Нидерланды 0:1. Единственный гол во встрече забил Барелла.

Матч 4-го тура Лиги Наций Италия – Нидерланды состоится 14 октября в 21:45

Что прогнозируют букмекеры на матч Италия – Нидерланды

Букмекеры Marathonbet отдают предпочтение итальянцам. На их победу в матче стоит коэффициент 2,04. А вот на то, что успех в матче будет праздновать сборная Нидерландов 4,20. Ничью в этом интересном матче оценили коэффициентом 3,62.

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Первыми счет в матче откроют итальянцы – 1,72. А на то, что болельщики увидят первый результативный удар в матче против итальянцев от сборной Нидерландов – 2,625. К такому же мнению они склоняются и относително последнего результативного удара в поединке.

Наиболее вероятно итальянцев отметит Иммобиле – 4,50. А вот в составе Нидерландов голом может отличиться Депай – 6,50.

Матч может завершиться минимальной победой Италии 1:0. Такой счет эксперты оценили в 6,00. На победу хозяев встречи с "сухим" счетом стоит коэффициент 3,20.