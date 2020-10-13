14 жовтня у 4-му турі Ліги Націй збірна Італії вийде на футбольне поле проти збірної Нідерландів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Італія – Нідерланди: прогноз

До матчу безпрограшна серія італійців триває вже аж 18 матчів. У 14 із них футболісти Італії святкували перемогу, ще 4 рази довели матчі до нічиїх. Збірна Італії лідирує у групі "1", випереджаючи найближчого конкурента на 1 очко. У неділю, 11 жовтня, "скуадра адзурра" зіграла з Польщею у "суху" нічию, пише 24 канал.

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До цього матчу статистика результативності збірної Нідерландів є жахливою – лише 1 забитий гол. Нідерландські футболісти вже три матчі поспіль не можуть відзначитись у воротах суперників.

Загалом команди провели на полі одна проти одної 22 поєдинки. Тут значна перевага на користь італійців – 9 перемог. Також збірна Італії ще 10 разів завершувала зустріч нічиєю та тричі програвала супернику.

Нідерландці перемагали італійську збірну ще у далекому 2008 році, коли вони святкували успіх у фінальній стадії чемпіонату Європи.

Востаннє збірні виходили на поле одна проти одної у вересні цього року, коли Італія мінімально перемогла Нідерланди 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Барелла.

Матч 4-го туру Ліги Націй Італія – Нідерланди відбудеться 14 жовтня о 21:45

Що прогнозують букмекери на матч Італія – Нідерланди

Букмекери Marathonbet віддають перевагу італійцям. На їх звитягу у матчі стоїть коефіцієнт 2,04. А от на те, що успіх у матчі святкуватиме збірна Нідерландів 4,20. Нічию у цьому цікавому матчі оцінили коефіцієнтом 3,62.

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Першими рахунок у матчі відкриють італійці – 1,72. А на те, що вболівальники побачать перший результативний удар у матчі проти італійців від збірної Нідерландів – 2,625. До такої ж думки вони схиляються і щодо останнього результативного удару у поєдинку.

Найбільш ймовірно за італійців відзначить Чіро Іммобіле – 4,50. А от у складі Нідерландів голом може відзначитись Мемфіс Депай – 6,50.

Матч може завершитись мінімальною перемогою Італії 1:0. Такий рахунок експерти оцінили у 6,00. Тому на перемогу господарів зустрічі з "сухим" рахунком стоїть коефіцієнт 3,20.