Без конкуренции: известно, кто единственный подал завку на проведение Евро-2032

Определились желающие принять самый престижный европейский футбольный турнир. Однако таких оказалось немного.

Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032. У стран пока совсем нет конкурентов.

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Уверенный дуэт

УЕФА официально подтвердил, что Италия и Турция решили вместе претендовать на проведение самого престижного европейского футбольного турнира, который состоится в 2032 году. Именно эти две страны наиболее активно пытаются завоевать право на организацию Евро. Но вот дело в том, что Италия и Турция единственные, кто вообще подал заявку на хозяйствование престижным турниром. УЕФА же планирует рассмотреть все предоставленные документы от обеих федераций 10-го октября. В это время европейский союз планирует определиться с местом проведения турнира.

Руководящий орган европейского футбола отметил, что получил всего одну заявку на проведение чемпионата Европы-2032. Поэтому Италия и Турция должны держать кулачки, чтобы они могли бесконкурентно добыть в борьбе право на хозяйствование. Следует отметить, что турецкая федерация также принимала участие в тендере на проведение Евро-2028, итальянцы же решили подать заявку на проведение соревнований только в 2032-м.

Напомним, что ближайшее Евро пройдет в 2024 году. Хозяином данного чемпионата Европы станет Германия, уже успела презентовать нового талисмана грядущих соревнований. Фаворитами на ведение Евро-2028 являются сразу 5 стран, которые подали совместную заявку, а именно: Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия. Да вот УЕФА несколько разочарована безответственностью главных претендентов на турнир.

Страны, где проводилось Евро