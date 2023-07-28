Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032. У стран пока совсем нет конкурентов.
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Уверенный дуэт
УЕФА официально подтвердил, что Италия и Турция решили вместе претендовать на проведение самого престижного европейского футбольного турнира, который состоится в 2032 году. Именно эти две страны наиболее активно пытаются завоевать право на организацию Евро. Но вот дело в том, что Италия и Турция единственные, кто вообще подал заявку на хозяйствование престижным турниром. УЕФА же планирует рассмотреть все предоставленные документы от обеих федераций 10-го октября. В это время европейский союз планирует определиться с местом проведения турнира.
Руководящий орган европейского футбола отметил, что получил всего одну заявку на проведение чемпионата Европы-2032. Поэтому Италия и Турция должны держать кулачки, чтобы они могли бесконкурентно добыть в борьбе право на хозяйствование. Следует отметить, что турецкая федерация также принимала участие в тендере на проведение Евро-2028, итальянцы же решили подать заявку на проведение соревнований только в 2032-м.
Напомним, что ближайшее Евро пройдет в 2024 году. Хозяином данного чемпионата Европы станет Германия, уже успела презентовать нового талисмана грядущих соревнований. Фаворитами на ведение Евро-2028 являются сразу 5 стран, которые подали совместную заявку, а именно: Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия. Да вот УЕФА несколько разочарована безответственностью главных претендентов на турнир.
Страны, где проводилось Евро
- 1960 – Франция (чемпионом стал СССР).
- 1964 – Испания (Испания).
- 1968 – Италия (Италия).
- 1972 – Бельгия (Германия).
- 1976 – Югославия (Чехословакия).
- 1980 – Италия (Германия).
- 1984 – Франция (Франция).
- 1988 – Германия (Нидерланды).
- 1992 – Швеция (Дания).
- 1996 – Англия (Германия).
- 2000 – Бельгия и Нидерланды (Франция).
- 2004 – Португалия (Греция).
- 2008 – Австрия и Швейцария (Испания).
- 2012 – Украина и Польша (Испания).
- 2016 – Франция (Португалия).
- 2020 – вся Европа (Италия).