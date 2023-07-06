Украина вместе с Испанией, Португалией и Марокко претендует на чемпионат мира-2023. Ранее ФИФА "забраковала" наше государство из-за злодеяний России.

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Сразу четыре страны в ближайшее время подадут свою совместную заявку на рассмотрение мировой организации по проведению Мундиаля-2030. Украина снова оказалась среди четверки претендентов на "хозяйствование", хотя раньше ФИФА наше государство решили "устранить" из перечня. Все из-за того, что на территории Украины идет война, которую развязала Россия. Всемирная организация решила заменить Украину Марокко, однако теперь эти две страны будут стоять бок о бок.

Таким образом, Испания, Португалия, Марокко (ранее планировали самостоятельно претендовать на турнир) и Украина уже подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030, в которой отмечается экологическая и человеческая устойчивость.

Также на Мундиаль претендует еще один квартет страны, а именно американский ансамбль, который формируют Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. В гордом одиночестве право за звание хозяина ЧМ пытается добыть в борьбе Саудовская Аравия, которая уже всеми силами загруживает в свой чемпионат многих звезд мирового футбола. Стоит также отметить, что ранее Саудовская Аравия планировала подать совместную заявку с Египтом и Грецией (тогда бы турнир впервые прошел на 3 разных материках – Европа, Азия и Африка), однако не сложилось.

Кстати говоря. Если Украина и компания или южноамериканский ансамбль выиграют право на проведение ЧМ, то это станет своеобразным рекордом, поскольку раньше Мундиаль не проходил больше, чем в двух странах одновременно.

ФИФА должна определить страны, принимающие ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.. Напомним, что Мундиаль-2026 пройдет сразу в трех странах, а именно в США, Мексике и Канаде. УЕФА уже предложила новый формат отбора к чемпионату мира, поскольку в этот раз участие в соревнованиях впервые примет 48 стран, а не 32.

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