Англия потеряла основного защитника в преддверии матча против Украины

Сборная Англии стартовала в квалификации на Евро-2024. 23 марта команда Гарета Саутгейта сыграла на выезде против Италии.

Матчу из сборной Украины у англичан предшествовала выездная игра против "скуадра адзурра". Уже в первом тайме подопечные Гарета Саутгейта сделали комфортное преимущество в два гола. Результативные удары в активе Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной, а также Деклана Райса, пишет 24 Канал.

Подробнее об игре Месть за финал Евро-2020: Англия обыграла "Скуадру адзурру" в зрелищном матче – видеообзор

Еще одна потеря у англичан

После перерыва итальянцы отквитали один гол благодаря удару Матео Ретеги.

В конце матча англичане стали играть в меньшинстве. Люк Шоу получил вторую желтую карточку, которая превратилась в автоматическое извлечение.

Левый защитник не поможет своей команде в следующем поединке отбора на Евро-2024 против Украины.

Это четвертая потеря "трех львов" в преддверии игры с командой Руслана Ротаня. Саутгейт не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Маркуса Рашфорда из МЮ, а также на Мэйсона Маунта и голкипера Ника Поупа.

У украинской сборной тоже есть потери. Илья Забарный уже покинул расположение "сине-желтых". После разговоров с клубными врачами Борнмута было решено, что защитник не поучаствует против Англии, чтобы у бывшего динамовца не было рецидива травмы.

Также под вопросом участие в следующем матче капитана Андрея Ярмоленко, который тоже восстанавливается от повреждения. У капитана Динамо Сергея Сидорчука простуда.