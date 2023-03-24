Матчу зі збірної України в англійців передувала виїзна гра проти "скуадра адзурра". Вже у першому таймі підопічні Гарета Саутгейта зробили комфортну перевагу у два голи. Результативні удари в активі Гаррі Кейна, який став найкращим бомбардиром в історії збірної, а також Деклана Райса, пише 24 Канал.

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Ще одна втрата в англійців

По перерві італійці відквитали один гол завдяки удару Матео Ретегі.

Наприкінці матчу англійці ще й стали грати у меншості. Люк Шоу отримав другу жовту картку, яка перетворилась в автоматичне вилучення.

Лівий захисник не допоможе своїй команді у наступному поєдинку відбору на Євро-2024 проти України.

Це четверта втрата "трьох левів" напередодні гри з командою Руслана Ротаня. Саутгейт не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів Маркуса Рашфорда з МЮ, а також на Мейсона Маунта та голкіпера Ніка Поупа.

Зверніть увагу! Матч Англія – Україна розпочнеться 26 березня о 19:00 (за Києвом). Поєдинок відбудеться на лондонському "Вемблі", який розсудиться бригада арбітрів із Нідерландів.