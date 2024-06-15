Непростой старт чемпионов: Италия одержала волевую победу над скромной Албанией на Евро-2024
Команда Лучано Спаллетти пропустила очень быстрый гол из-за дикой ошибки защитников. Впрочем класса "Скуадры Адзуры" хватило, чтобы вырвать три очка.
Италия – Албания 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 – Байрами, 1.
На чемпионате Европы-2024 завершился второй игровой день. В последней битве субботы сыграли действующие чемпионы итальянцы, которые противостояли аутсайдеру группы Албании, пишет 24 Канал.
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Албания шокирует на старте
Команда Лучано Спаллетти не впечатляла в квалификации, но с приходом Спаллетти несколько наладила игру. В свою очередь албанцы стали главным открытием отбора, выиграв группу с чехами и поляками.
На Евро же "красно-черных" записывали в главных аутсайдеров из-за тяжелых соперников по группе (испанцы, итальянцы и хорваты). Впрочем, старт боя против чемпионов Европы выдался удачным для балканцев.
Димарко грубо ошибся при вбрасывании аута и подарил мяч Байраме. Тот без раздумий сильно и точно пробил в ближний угол ворот Доннаруммы. Однако уже к середине первого тайма подопечные Спаллетти уже были впереди.
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Класс взял верх
Сначала после подачи с фланга счет сравнял Бастони. А через пять минут эффектным и точным ударом с линии штрафной площадки отметился Барелла.
Италия продолжила давить дальше и имела несколько моментов увеличить разницу еще до перерыва. Стракоша спасал Албанию после моментов у Скамакки и Фраттези, неплохо пристреливался Кьеза.
Албанцы же несколько раз выбежали в контратаки, но это не стало проблемой для Доннаруммы. Поэтому Италия стартует с победы на Евро-2024 и догоняет Испанию в группе В.
Видеообзор матча Италия – Албания: