"Скуадро адзурра" попала в одну группу "В" к Испании, Хорватии и Албании. Как раз с последней Италия проведет свой дебютный матч на Евро-2024 в Германии, пишет 24 Канал.

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Кто покажет игру чемпиона против аутсайдера группы "В"

Действующим чемпионам Европы будет противостоять аутсайдер этого квартета. Албанцам очень не повезло со жребием, который свел их в такую мощную группу из футбольных европейских грандов.

Важно! Матч Италия – Албания начнется 15 июня в 22:00 (по Киеву). Именно это противостояние закроет программу второго игрового дня на Евро-2024 по футболу. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В Украине поединок можно будет посмотреть с помощью платформы MEGOGO, которая покажет все матчи Евро-2024 по футболу. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

К сожалению, этот поединок не попал в список из 22-х матчей, которые покажут по местным телеканалам Суспільного.

Предстоящее противостояние станет 5-м в истории лобовых встреч Италии и Албании. До этого футболисты "скуадро адзурры" одерживали победу во всех четырех матчах. А это максимальный результат. Албания не знает вкуса ни побед, ни хотя бы мировых в битвах с этим соперником.

Эти сборные провели в своей истории два товарищеских матча (1:0 и 1:3), а также дважды встречались между собой в квалификации ЧМ-2016/2018 – 2:0 и 0:1 в пользу Италии.

Интересно, что во всех очных противостояниях албанские игроки смогли лишь однажды огорчить голкипера "скуадро адзурры". Зато итальянцы наколотили в ворота оппонента 7 мячей.