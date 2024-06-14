"Скуадро адзурра" потрапила в одну групу "В" до Іспанії, Хорватії та Албанії. Якраз із останньою Італія проведе свій дебютний матч на Євро-2024 у Німеччині, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто покаже гру чемпіона проти аутсайдера групи "В"

Чинним чемпіонам Європи протистоятиме аутсайдер цього квартету. Албанцям дуже не пощастило із жеребом, який звів їх у таку потужну групу із футбольних європейських грандів.

Важливо! Матч Італія – Албанія розпочнеться 15 червня о 22:00 (за Києвом). Саме це протистояння закриє програму другого ігрового дня на Євро-2024 з футболу. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. В Україні поєдинок можна буде переглянути за допомогою платформи MEGOGO, яка покаже усі матчі Євро-2024 з футболу. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

На жаль, цей поєдинок не потрапив у список із 22-х матчів, які покажуть по місцевих телеканалах Суспільного.

Майбутнє протистояння стане 5-м в історії лобових зустрічей Італії та Албанії. До цього футболісти "скуадро адзурри" здобували перемогу в усіх чотирьох матчах. А це максимальний результат. Албанія не знає смаку ні перемог, ні бодай мирових у битвах із цим суперником.

Ці збірні провели у своїй історії два товариські матчі (1:0 та 1:3), а також двічі зустрічались між собою у кваліфікації ЧС-2016/2018 – 2:0 та 0:1 на користь Італії.

Цікаво, що в усіх очних протистояннях албанські гравці спромоглись лише одного разу засмутити голкіпера "скуадро адзурри". Натомість італійці наколотили у ворота опонента 7 м'ячів.