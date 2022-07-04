Украинкам угрожают проблемами с документами

"Джиро" в своих соцсетях решила позиционировать это проявлением мира и дружбы между РФ и Украиной.

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Россия и Украина завтра в гонке в Читтильо в одинаковых футболках! Важный месседж мира,

– написал менеджер турнира.

Также команда в своем официальном инстаграмме опубликовала 27 февраля пост с таким месседжем: "Анна, Виктория и Марина - одна команда, один дом в Асти, Россия и Украина объединены спортом. Возможно, российским и украинским политикам также стоит последовать примеру нашей команды. Особая благодарность всем нашим спонсорам, благодаря которым это произошло".

Дело в том, что россиянка поддерживает преступные действия России и распространяет российскую пропаганду об "украинских нацистах".

Примеры сообщений россиянки / Фото Tribuna

Украинкам угрожают проблемами с документами.

Сегодня мы отказались продолжать гонку и находиться с ней в одной команде – нам ответили, если мы отказываемся от гонки, то мы не получим никаких документов на жительство в Италии. И мы согласились с этим. Мы отказались от этой команды, пока она не уберет Потокину оттуда. Мы не поддерживаем с ним никакого общения. Мы честно не знали, что он будет стартовать. И даже на прошлых гонках, где она была "если" заявлена ​​- выходила только на презентацию и не стартовала,

– заявила Мельничук.

Девушки уверяют, что не проживают и не тренируются вместе с россиянкой. Манипуляции организаторов

"Хотим отметить важный момент, что мы не проживаем с ней вместе, не проехали ни одной тренировки, мы не видимся с ней вообще! В эту команду мы были записаны еще в конце октября, начале ноября. Здесь мы не получаем заработной платы!

В связи с ситуацией в Украине нам сказали, что помогут с документами, но мы так ничего и не получили! Сейчас Дарио Россино поставил нам условия: если мы сойдем с гонки, потому что сейчас мнения настроены не на нее при таком давлении, то он нам заблокирует возможность получить документы. А мы уже пересидели дни пребывания в Европе!" – отметила Иванюк.

Один из спонсоров команды выложил видео, где Иванюк, Мельничук и Потокина вместе тренируются и отдыхают. Велосипедистки отмечают, что это был один из примеров манипуляции.

Справка. "Джиро д'Италия" ежегодная многоэтапная велогонка, преимущественно проводимая в Италии, однако также время от времени проходящая другими странами.