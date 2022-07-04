Українкам погрожують проблемами з документами

"Джиро" у своїх соцмережах вирішила позиціонувати це проявом миру та дружби між РФ та Україною.

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Росія та Україна завтра в гонці в Читтільо в однакових футболках! Важливий меседж миру,

– написав менеджер турніру.

Також команда в своєму офіційному інстаграмі опублікувала 27 лютого пост з ось таким меседжем: "Анна, Вікторія та Марина – одна команда, один дім в Асті, Росія та Україна об’єднані спортом. Можливо, російським і українським політикам також варто взяти приклад з нашої команди. Особлива подяка всім нашим спонсорам, завдяки яким це сталося".

Річ у тім, що росіянка підтримує злочинні дії Росії та поширює російську пропаганду про "українських нацистів".

Приклади дописів росіянки / Фото Tribuna

Українкам погрожують проблемами з документами.

Сьогодні ми відмовились продовжувати гонку і знаходитись з нею в одній команді – нам відповіли, якщо ми відмовляємось від перегонів, то ми не отримаємо ніяких документів на проживання в Італії. І ми погодились з цим. Ми відмовились від цієї команди, доки вона не прибере Потокіну звідти. Ми не підтримуємо з нею ніякого спілкування. Ми чесно не знали, що вона буде стартувати. І навіть на минулих гонках, де вона була "якби" заявлена – виходила лише на презентацію і не стартувала,

– заявила Мельничук.

Дівчата запевняють, що не проживають та не тренуються разом з росіянкою.

Маніпуляції організаторів

"Хочемо відмітити важливий момент, що ми не проживаємо з нею разом, не проїхали жодного тренування, ми не бачимося з нею взагалі! В цю команду ми були записані ще в кінці жовтня, на початку листопада. Тут ми не отримуємо заробітної плати!

В зв’язку із ситуацією в Україні, нам сказали, що допоможуть з документами, але ми так нічого і не отримали! Зараз Даріо Россіно поставив нам умови: якщо ми зійдемо з гонки, бо зараз думки налаштовані не на неї за такого тиску, то він нам заблокує можливість отримати документи. А ми вже пересиділи дні перебування в Європі!" – зазначила Іванюк.

Один зі спонсорів команди виклав відео, на якому Іванюк, Мельничук та Потокіна разом тренуються і відпочивають. Велосипедистки зазначають, що це був один з прикладів маніпуляції.

Довідка. "Джиро д'Італія" щорічна багатоетапна велогонка, що переважно проводиться в Італії, однак також час від часу проходить іншими країнами.