Дмитрулин: В доме не осталось ни одного одеяла

Российская армия отличилась своим мародерством. Оккупанты массово грабят дома украинцев.

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Дмитрулин рассказал о своем доме, где некоторое время проживали оккупанты. Во дворе экс-игрока сборной Украины находились камеры наблюдения, которые зафиксировали российских солдат.

"Камера работала время от времени: успела зарядиться от солнца - включилась. На записях было видно, что три человека выходят через калитку, несут сумки. Скорее всего, это были мародеры из "славной" русской армии, второй в мире. Было видно, что они в солдатской российской форме", – сказал эксигровец.

Бывший футболист Динамо рассказал, что боевики украли в его доме.

В доме не осталось ни одного одеяла, но электронику не трогали. Единственное – вытащили из компьютера все начинки, оставили только блок питания. Золото почти все жена успела унести. Они забрали несколько медалей, которые получили на государственном уровне, не спортивные,

– отметил Дмитрулин.

Но больше ему жаль футболок известных футболистов.

"Нет футболок Ривалдо, Тюрама и Воронина. На кроватях – следы от сапог, куча еды, сухпайки… Свои шевроны оставили, надписи "ВДВ" на стенах. За украденные футболки обидно. С Ривалдо я обменялся футболками в Барселоне, когда выиграли 4:0 ", – добавил бывший футболист.

Кстати говоря. Юрий Дмитрулин выступал в "Динамо" с 1992 по 2005 год. В составе сборной Украины сыграл 39 матчей.