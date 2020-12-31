Ассистент Сан-Антонио Сперс Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба НБА в официальном матче.

43-летней Хэммон пришлось руководить командой в матче против Лейкерс (107:121) после удаления Грегга Поповича за два технических фола. Об этом пишет "Чемпионат".

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Что известно о Бекки Хэммон

Ранее Хэммон руководила командой в "пузыре" во время выставочного матча против Милуоки Бакс.

Сан-Антонио пригласил Хэммон в тренерский штаб в 2014 году. Она стала первой женщиной, работающей в клубе НБА на постоянной основе.

За время карьеры игрока Хэммон в составе сборной России стала бронзовым призером Олимпийских игр в 2008 году и серебряным призером чемпионата Европы в 2009 году. В России баскетболистка выступала за московский ЦСКА, Надежду (Оренбург) и команду Спарта и К (Видное).