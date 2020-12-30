31-летняя финская гонщица Эмма Кимиляйнен рассказала, через какие трудности ей пришлось пройти ради карьеры в мужском мире автоспорта.

Кимиляйнен в интервью Ilta Sanomat призналась, как в 2010 году она пыталась стать участницей американской гоночной серии IndyCar перед началом сезона, но столкнулась с сексизмом.

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Спортсменке отказали из-за отсутствия спонсоров. Она добавила, что ей предложили принять деньги от мужского журнала: для этого ей сначала сказали сняться в бикини, а затем полностью обнаженной до пояса.

Финская гонщица также отметила, что чаще всего ее автомобиль неправильно настраивали. Тогда она начала проводить тайные встречи с механиком, после чего получала призовые места. По словам Кимиляйнен, из-за этого механик потерял работу.

Что известно о Кимиляйнен

31-летняя Кимиляйнен известна по выступлениям в женской гоночной серии W Series. В юниорских сериях она соревновалась вместе с будущими гонщиками Формулы-1 Валттери Боттасом и Кевином Магнуссеном.