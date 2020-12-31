Асистент Сан-Антоніо Сперс Беккі Хеммон стала першою жінкою, яка виступила в ролі головного тренера клубу НБА в офіційному матчі.

43-річної Хеммон довелося керувати командою в матчі проти Лейкерс (107:121) після видалення Грегга Поповича за два технічних фола. Про це пише "Чемпіонат".

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Що відомо про Беккі Хеммон

Раніше Хеммон керувала командою в "міхурі" під час виставкового матчу проти Мілуокі Бакс.

Сан-Антоніо запросив Хеммон у тренерський штаб в 2014 році. Вона стала першою жінкою, яка працює в клубі НБА на постійній основі.

За часів кар'єри гравця Хеммон в складі збірної Росії стала бронзовим призером Олімпійських ігор в 2008 році і срібним призером чемпіонату Європи в 2009 році. У Росії баскетболістка виступала за московський ЦСКА, Надію (Оренбург) і команду Спарта і К (Чільне).