Переписали историю: невероятное достижение сборной Марокко на ЧМ-2022

Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира 2022. Эта победа позволила "львам Атласа" впервые в своей истории попасть в четвертьфинал.

В матче 1/8 чемпионата мира сежду сборными Марокко и Испании определился предпоследний четвертьфиналист чемпионата мира в Катаре. Основное время и экстратаймы завершились нулями на табло. А в серии послематчевых пенальти настоящим героем поединка стал голкипер марокканцев Яннис Буну, не пропустивший ни одного удара.

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Историческая победа Марокко

Благодаря победе над испанцами сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

До этого самым высоким достижением "львов Атласа" была стадия 1/8 финала в Мехико-1986. Тогда марокканцы минимально уступили сборной Германии (0:1), а гол пропустили от легендарного Лотара Матеуса.

Следует отметить, что сборная Марокко на пороге нового свершения, которое не покорялось ни одному представителю Африки. Это произойдет если подопечные Реграги пройдут стадию четвертьфинала.

Отметим, что кроме Марокко, стадии 1/4 финала достигали лишь три африканские сборные: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002 и Гана в 2010. И все они прекратили борьбу на этой стадии: Камерун и Сенегал проиграли Англии и Турции, соответственно, только в дополнительное время, а Гана уступила Уругваю в серии послематчевых пенальти.

Своего соперника в четвертьфинале марокканцы узнают по результату матча Португалия – Швейцария.