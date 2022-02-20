Фінляндія – ОКР 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

У фіналі зустрілися ті збірні, яким прогнозували боротьбу за першість. У півфінальному поєдинку спортсмени ОКР перемогли Швецію, а збірна Фінляндії здолала Словаччину, повідомляє 24 канал.

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Фіни виявилися сильнішими у головному матчі за "золото" Олімпіади-2022. Вони обіграли команду ОКР з рахунком 2:1.

Фінальна гра розпочалася для Фінляндії з поразки у першому періоді. Хокеїсти ОКР на восьмій хвилині матчу вийшли уперед. Михайло Григоренко забив першу шайбу у матчі.

Та у другому періоді фінам вже вдалося відігратися. На 24-й хвилині Ганнес Бйорнінен відзначився забитою шайбою.

Нічия трималася до старту третього періоду. Вже там Фінляндії вдалося вийти вперед: Бйорнінен знову відзначився.

У кінцевому результаті фіни втримали перемогу над представниками ОКР.

Цікаво. Для Фінляндії ця перемога була історичною. Фіни здобули перше олімпійське "золото" у хокеї. До цього вони двічі програвали у фіналах Олімпіади.