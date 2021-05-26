Исторический день: ровно 3 года назад Киев принял финал Лиги чемпионов – как это было

Финал Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль, который состоялся 26 мая 2018 года, навсегда запомнится украинским фанатам. Решающий поединок состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

День из истории футбола

3 года назад 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" Реал взял трофей самого престижного клубного турнира Европы. "Королевский клуб" победил Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 3:1.

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Первый гол болельщики увидели только во втором тайме. На 51-й минуте Бензема воспользовался нелепой ошибкой голкипера Ливерпуля. Однако уже через четыре минуты английский клуб сравнял цифры на табло. Голом отметился Мане после розыгрыша углового.

Далее в матче была феерия от Бэйла. Сначала Гарет красивым ударом через себя снова вывел Реал вперед. А уже на 84-й минуте валлиец решился на дальний удар. Игрок "сливочных" оформил дубль после еще одной ошибки вратаря Лориса Кариуса.

В той встрече два футболиста получили травмы – Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Дани Карвахаль (Реал).

Мадридский Реал получил трофей Лиги чемпионов. Финальное противостояние посетило около 20 тысяч иностранных фанатов. Всего на поединке присутствовали более 61 тысячи болельщиков.

Финал Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль видеообзор