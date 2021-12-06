Историческая победа: украинские фехтовальщицы победили в финале россиянок и завоевали "золото"

В румынской Тимишоаре завершился этап юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. Сборная Украины завоевала на турнире две награды.

Невероятный успех украинок

Во второй день соревнований сборная Украины получила золотую награду. Команда в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Кристины Петровой и Екатерины Буденко завоевала историческую награду для страны.

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На пути к финалу украинки победили представительниц Венгрии, а также уверенно одолели команду из Польши.

В решающей встрече сборную Украины ожидали россиянки. С самого старта противостояния украинки сумели выйти в лидеры. Перед последним боем представительницы Украины вели счет с преимуществом всего в два укола – 26:24.

В заключительном поединке против россиянки Рассоловой Полозюк сумела увеличить свой отрыв на шесть пунктов.

К тому же этот бой получился самым динамичным. Соперницы вдвоем нанесли 24 укола (14:10), то есть больше всех, сравнивая с предыдущими противостояниями.

Женская сборная Украины по фехтованию впервые в истории выиграла "золото" юниорского этапа Кубка мира.

Также в первый день соревнований 19-летняя Алина Полозюк получила серебряную награду. Для спортсменки это первая награда на таком уровне.