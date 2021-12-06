Неймовірний успіх українок

У другий день змагань збірна України здобула золоту нагороду. Команда у складі Аліни Полозюк, Ольги Сопіт, Крістіни Петрової та Катерини Буденко завоювала історичну нагороду для країни.

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На шляху до фіналу українки перемогли представниць Угорщини, а також впевнено здолали команду з Польщі.

У вирішальній зустрічі збірну України очікували росіянки. З самого старту протистояння українки зуміли вийти в лідери. Перед останнім боєм представниці України вели рахунок з перевагою всього у два уколи – 26:24.

У вирішальному поєдинку проти росіянки Рассоловой Полозюк збільшила свій відрив на шість пунктів.

До того ж цей бій вийшов найдинамічнішим. Суперниці удвох нанесли 24 уколи (14:10), тобто найбільше за всіх, порівнюючи з попередніми протистояннями.

До слова. Жіноча збірна України з фехтування вперше в історії виграла "золото" юніорського етапу Кубка світу.

Також у перший день змагань 19-річна Аліна Полозюк здобула срібну нагороду. Для спортсменки це перша нагорода на такому рівні.