Невероятный успех украинок

Во второй день соревнований сборная Украины получила золотую награду. Команда в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Кристины Петровой и Екатерины Буденко завоевала историческую награду для страны.

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На пути к финалу украинки победили представительниц Венгрии, а также уверенно одолели команду из Польши.

В решающей встрече сборную Украины ожидали россиянки. С самого старта противостояния украинки сумели выйти в лидеры. Перед последним боем представительницы Украины вели счет с преимуществом всего в два укола – 26:24.

В заключительном поединке против россиянки Рассоловой Полозюк сумела увеличить свой отрыв на шесть пунктов.

К тому же этот бой получился самым динамичным. Соперницы вдвоем нанесли 24 укола (14:10), то есть больше всех, сравнивая с предыдущими противостояниями.

К слову. Женская сборная Украины по фехтованию впервые в истории выиграла "золото" юниорского этапа Кубка мира.

Также в первый день соревнований 19-летняя Алина Полозюк получила серебряную награду. Для спортсменки это первая награда на таком уровне.