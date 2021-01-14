В Дохе (Катар) завершился престижный турнир серии Masters-2021. Копилка сборной Украины пополнилась еще одной бронзовой наградой, которую принес Яков Хаммо.

Отсчет медалям для Украины открыла Дарья Билодид, которая в поединке за "бронзу" победила Катарину Кошту из Португалии. В последний день соревнований Украине еще одну медаль принес Яков Хаммо, пишет 24 канал.

К теме Билодид завоевала бронзу на турнире Masters-2021 в Дохе

Историческая медаль для Украины

Соревнования в весе более 100 килограммов показались довольно интересными. Первым соперником украинца стал представитель Словении Вито Драгич, но благодаря иппону победа осталась за дзюдоистом из Украины. В следующем раунде Хаммо ждал титулованный японец, а к тому же и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Хисаеси Харасава. Но уже на второй минуте украинец завершил бой победой благодаря броску на оценку иппон.

Что такое иппон? Это самый высокий балл, который может достичь боец на соревнованиях по японскому боевому искусству, он приносит чистую победу.

В четвертьфинале Хаммо ждал не менее серьезный соперник бразилец Дэвид Моура, но и он не помешал украинскому дзюдоисту.

Самый сложный экзамен украинца ждал в 1/2 финала турнира, где он встретился с легендой дзюдо Тедди Ринером. Француз дважды поднимался на вершину Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах. Еще однажды получил бронзовую награду в Пекине в 2008 году. Также является многократным чемпионом мира. Хаммо уже вначале поединка пытался навязать серьезную борьбу, не дав сопернику из Франции завершить схватку досрочно. Но все-таки француз превзошел нашего спортсмена.

Український дзюдоїст Яків Хаммо (понад 100 кг) - бронзовий призер світової серії IJF у Катарі.

Відзначимо, що це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters.

Молодчина, вітаємо!

@IJF - International Judo Federation pic.twitter.com/sIILx5WJm5 — НОК України (@OlympicUA) January 13, 2021

Хаммо ждал бой за "бронзу" престижных соревнований, где он должен был побороться с Темуром Рахимовым из Таджикистана. Снова на второй минуте дзюдоист из Украины заработал оценку "ваза-ари" и удержал это преимущество до окончания поединка – бронза в активе украинца.

Что такое оценка "ваза-ари"? Присуждается при броске, недостаточном по силе и контролю, чтобы его можно было оценить как иппон, и за удержание более двадцати секунд. Ваза-ари – половина победы.



Интересно, что эта медаль стала первой для Хаммо на турнирах Masters. А в истории украинского дзюдо среди мужчин только вторая. Первую награду еще в 2015 году в Марокко получил самый титулованный дзюдоист Украины Георгий Зантарая.

Что известно о Якове Хаммо