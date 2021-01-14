Историческая медаль для Украины: дзюдоист Хаммо получил "бронзу" на турнире Masters-2021 в Дохе
В Дохе (Катар) завершился престижный турнир серии Masters-2021. Копилка сборной Украины пополнилась еще одной бронзовой наградой, которую принес Яков Хаммо.
Отсчет медалям для Украины открыла Дарья Билодид, которая в поединке за "бронзу" победила Катарину Кошту из Португалии. В последний день соревнований Украине еще одну медаль принес Яков Хаммо, пишет 24 канал.
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Историческая медаль для Украины
Соревнования в весе более 100 килограммов показались довольно интересными. Первым соперником украинца стал представитель Словении Вито Драгич, но благодаря иппону победа осталась за дзюдоистом из Украины. В следующем раунде Хаммо ждал титулованный японец, а к тому же и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Хисаеси Харасава. Но уже на второй минуте украинец завершил бой победой благодаря броску на оценку иппон.
В четвертьфинале Хаммо ждал не менее серьезный соперник бразилец Дэвид Моура, но и он не помешал украинскому дзюдоисту.
Самый сложный экзамен украинца ждал в 1/2 финала турнира, где он встретился с легендой дзюдо Тедди Ринером. Француз дважды поднимался на вершину Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах. Еще однажды получил бронзовую награду в Пекине в 2008 году. Также является многократным чемпионом мира. Хаммо уже вначале поединка пытался навязать серьезную борьбу, не дав сопернику из Франции завершить схватку досрочно. Но все-таки француз превзошел нашего спортсмена.
Хаммо ждал бой за "бронзу" престижных соревнований, где он должен был побороться с Темуром Рахимовым из Таджикистана. Снова на второй минуте дзюдоист из Украины заработал оценку "ваза-ари" и удержал это преимущество до окончания поединка – бронза в активе украинца.
Что такое оценка "ваза-ари"?Присуждается при броске, недостаточном по силе и контролю, чтобы его можно было оценить как иппон, и за удержание более двадцати секунд. Ваза-ари – половина победы.
Интересно, что эта медаль стала первой для Хаммо на турнирах Masters. А в истории украинского дзюдо среди мужчин только вторая. Первую награду еще в 2015 году в Марокко получил самый титулованный дзюдоист Украины Георгий Зантарая.
Что известно о Якове Хаммо
- 26-летний дзюдоист в 2014 году получил бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Форт-Лодердейле. Также поднимался на высшую ступеньку на юниорском чемпионате Европы.
- Летом 2015-го года на первых Европейских играх в Баку получил бронзовую награду, весовая категория более 100 килограммов. После поединка получил специальную награду – "Дух дзюдо". Его соперник травмировался и не мог сойти с татами, Яков отнес его в раздевалку.
- Весной 2016-го получил золотую медаль на турнире Grand-Slam по дзюдо в Баку. В ноябре 2016 года – выиграл молодежный чемпионат Европы до 23 лет.
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