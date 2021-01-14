У Досі (Катар) завершився престижний турнір серії Masters-2021. Скарбничка збірної України поповнилась ще однією бронзовою нагородою, яку приніс Яків Хаммо.

Відлік медалям для України відкрила Дарія Білодід, яка у сутичці за "бронзу" перемогла Катаріну Кошту з Португалії. В останній день змагань Україні ще одну медаль приніс Яків Хаммо, пише 24 канал.

До теми Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі

Історична медаль для України

Змагання у вазі понад 100 кілограмів видались доволі цікавими. Першим суперником українця став представник Словенії Віто Драгіч, але завдяки іппону перемога залишилась за дзюдоїстом з України. У наступному раунді на Хаммо чекав титулований японець, а до того всього й срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Хісайосі Харасава. Але вже на другій хвилині українець завершив бій перемогою завдяки кидку на оцінку іппон.

Що таке іппон? Це найвищий бал, який може досягти боєць на змаганнях з японського бойового мистецтва, приносить чисту перемогу.

У чвертьфіналі на Хаммо чекав не менш серйозний суперник бразилець Девін Моура, але і він не став на заваді українському дзюдоїсту.

Найскладніший екзамен на українця чекав в 1/2 фіналу турніру, де він зустрівся з легендою дзюдо Тедді Рінером. Француз двічі підіймався на вершину Олімпійських ігор у 2012 та 2016 роках. Ще одного разу здобув бронзову нагороду у Пекіні в 2008 році. Також є багаторазовим чемпіоном світу. Хаммо вже спочатку сутички намагався нав'язати серйозну боротьбу, не давши супернику з Франції завершити сутичку достроково. Але все-таки француз перевершив нашого спортсмена.

Український дзюдоїст Яків Хаммо (понад 100 кг) - бронзовий призер світової серії IJF у Катарі.

Відзначимо, що це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters.

Молодчина, вітаємо!

@IJF - International Judo Federation pic.twitter.com/sIILx5WJm5 — НОК України (@OlympicUA) January 13, 2021

На Хаммо чекав бій за "бронзу" престижних змагань, де він мав поборотись з Тімуром Рахімовим з Таджикистану. Знову на другій хвилині дзюдоїст з України заробив оцінку "ваза-арі" і втримав цю перевагу до закінчення сутички – бронза у активі українця.

Що таке оцінка "ваза-арі"? Присуджується при кидку, недостатньому за силою й контролем, щоб його можна було оцінити як іппон, та за утримання понад двадцять секунд. Ваза-арі – половина перемоги.

Цікаво, що ця медаль стала першою для Хаммо на турнірах Masters. А в історії українського дзюдо серед чоловіків лише друга. Першу нагороду ще у 2015 році у Марокко здобув найтитулованіший дзюдоїст України Георгій Зантарая.

Що відомо про Яківа Хаммо