Історична медаль для України: дзюдоїст Хаммо здобув "бронзу" на турнірі Masters-2021 в Досі
У Досі (Катар) завершився престижний турнір серії Masters-2021. Скарбничка збірної України поповнилась ще однією бронзовою нагородою, яку приніс Яків Хаммо.
Відлік медалям для України відкрила Дарія Білодід, яка у сутичці за "бронзу" перемогла Катаріну Кошту з Португалії. В останній день змагань Україні ще одну медаль приніс Яків Хаммо, пише 24 канал.
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Історична медаль для України
Змагання у вазі понад 100 кілограмів видались доволі цікавими. Першим суперником українця став представник Словенії Віто Драгіч, але завдяки іппону перемога залишилась за дзюдоїстом з України. У наступному раунді на Хаммо чекав титулований японець, а до того всього й срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Хісайосі Харасава. Але вже на другій хвилині українець завершив бій перемогою завдяки кидку на оцінку іппон.
У чвертьфіналі на Хаммо чекав не менш серйозний суперник бразилець Девін Моура, але і він не став на заваді українському дзюдоїсту.
Найскладніший екзамен на українця чекав в 1/2 фіналу турніру, де він зустрівся з легендою дзюдо Тедді Рінером. Француз двічі підіймався на вершину Олімпійських ігор у 2012 та 2016 роках. Ще одного разу здобув бронзову нагороду у Пекіні в 2008 році. Також є багаторазовим чемпіоном світу. Хаммо вже спочатку сутички намагався нав'язати серйозну боротьбу, не давши супернику з Франції завершити сутичку достроково. Але все-таки француз перевершив нашого спортсмена.
На Хаммо чекав бій за "бронзу" престижних змагань, де він мав поборотись з Тімуром Рахімовим з Таджикистану. Знову на другій хвилині дзюдоїст з України заробив оцінку "ваза-арі" і втримав цю перевагу до закінчення сутички – бронза у активі українця.
Що таке оцінка "ваза-арі"?Присуджується при кидку, недостатньому за силою й контролем, щоб його можна було оцінити як іппон, та за утримання понад двадцять секунд. Ваза-арі – половина перемоги.
Цікаво, що ця медаль стала першою для Хаммо на турнірах Masters. А в історії українського дзюдо серед чоловіків лише друга. Першу нагороду ще у 2015 році у Марокко здобув найтитулованіший дзюдоїст України Георгій Зантарая.
Що відомо про Яківа Хаммо
- 26-річний дзюдоїст у 2014 році здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу серед юніорів у Форт-Лодердейлі. Також підіймався на найвищу сходинка на юніорському чемпіонаті Європи.
- Влітку 2015-го року на перших Європейських іграх у Баку здобув бронзову нагороду, вагова категорія понад 100 кілограмів. Після поєдинку отримав спеціальну нагороду – "Дух дзюдо". Його суперник травмувався і не міг зійти з татамі, Яків відніс його до роздягальні.
- На весні 2016-го здобув золоту медаль на турнірі Grand-Slam з дзюдо в Баку. У листопаді 2016 – виграв молодіжний чемпіонат Європи до 23 років.
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