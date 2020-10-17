Ультрас київського "Динамо" 17 жовтня спробують зірвати матч 6-го туру УПЛ між "Рухом" і столичним клубом.

Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside". Матч відбудеться на "Арені Львів".

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З достовірних джерел в правоохоронних органах нам стало відомо, що лідерами угрупування ультрас WBC було прийнято рішення сьогодні на 14-й хвилині поєдинку (привіт апологетам 14/88) зірвати матч УПЛ "Рух" – "Динамо", за допомогою піротехніки і вибігання на футбольне поле. При цьому в групі є чітке усвідомлення того, що за такі дії негайно підуть технічні "0:3" від КДК УАФ.

Матч пройде без глядачів, але це не означає, що провокація провалена. Це ще нічого не означає. І якщо не вдасться створити це у Львові, знаємо, що подібне планується у вівторок на "Ювентусі", – йдеться в повідомленні.

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