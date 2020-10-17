Джерело: ультрас спробують зірвати матч "Рух" – "Динамо" на 14-й хвилині
Ультрас київського "Динамо" 17 жовтня спробують зірвати матч 6-го туру УПЛ між "Рухом" і столичним клубом.
Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside". Матч відбудеться на "Арені Львів".
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З достовірних джерел в правоохоронних органах нам стало відомо, що лідерами угрупування ультрас WBC було прийнято рішення сьогодні на 14-й хвилині поєдинку (привіт апологетам 14/88) зірвати матч УПЛ "Рух" – "Динамо", за допомогою піротехніки і вибігання на футбольне поле. При цьому в групі є чітке усвідомлення того, що за такі дії негайно підуть технічні "0:3" від КДК УАФ.
Матч пройде без глядачів, але це не означає, що провокація провалена. Це ще нічого не означає. І якщо не вдасться створити це у Львові, знаємо, що подібне планується у вівторок на "Ювентусі", – йдеться в повідомленні.
Конфлікт ультрас та Луческу: головне
- Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.
- Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".
- Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.
- Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.
- Під керівництвом Луческу "Динамо" не програло ще жодного матчу.
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