Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру команды против Швейцарии в Лиге наций. Тренер остался доволен игрой своих подопечных и футболистами, которые дебютировали в поединке за главную команду Украины.

На послематчевой пресс-конференции Шевченко отметил соперника. По его словам, Швейцария была хорошо тактически подготовлена ​​к поединку, показывала высокий прессинг, это была хорошая игра. По его мнению, украинские футболисты достойно выглядели на поле и удачно сдали этот непростой тест, информирует "Футбол 24".

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Мнение наставника сборной Украины

Сегодня была открытая игра, в которой обе команды играли и позволяли играть сопернику. В такой игре, если ты создаешь моменты, должен забивать. Мы создали свои моменты и использовали их,

– сказал Шевченко.

Андрей Николаевич отметил и дебютантов сборной Украины, а это Тимчик и Михайличенко. Первый удачно присоединился к атаке и стал соавтором первого гола после рывка по своему фланге.

Наставник также признался, что колебался, нужно ли проводить замены и выпускать свежих игроков на футбольное поле. Те футболисты, которые вышли с первых минут были готовы к поединку. Он не до конца был уверен, что футболисты, которые выйдут на замену смогут эффективно усилить игру.

Добавим, что национальная сборная Украины победила Швейцарию на "Арене Львов" – 2:1. Теперь команду Шевченко ждет еще сложнейший экзамен против Испании на выезде, который состоится уже 6 сентября.

Шевченко заявил, что после матча будут решать с тренерским штабом, будут ли проводит ротацию состава на матч против испанцев. Все будет зависеть от физического состояния футболистов.