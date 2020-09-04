Головний наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував гру команди проти Швейцарії у Лізі націй. Тренер залишився задоволений грою своїх підопічних та футболістами, які дебютували у поєдинку за головну команду України.

На післяматчевій пресконференції Шевченко відзначив суперника. За його словами, Швейцарія була гарно тактично підготовлена до поєдинку, показувала високий пресинг, це була хороша гра. На його думку, українські футболісти гідно виглядали на полі та вдало здали цей непростий тест, інформує "Футбол 24".

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Думка наставника збірної України

Сьогодні була відкрита гра, в якій обидві команди грали й дозволяли грати супернику. У такій грі, якщо ти створюєш моменти, маєш забивати. Ми створили свої моменти та використали їх,

– сказав Шевченко.

Андрій Миколайович відзначив і дебютантів збірної України, а це Тимчика і Михайліченка. Перший вдало приєднався до атаки та став співавтором першого гола після ривка по своєму фланзі.

Наставник також зізнався, що вагався, чи потрібно проводити заміни та випускати свіжих гравців на футбольне поле. Ті футболісти, які вийшли зі стартових хвилин були готові до поєдинку. Він не до кінця був впевнений, що футболісти, які вийдуть на заміну зможуть ефективно підсилити гру.

Додамо, що національна збірна України перемогла Швейцарію на "Арені Львів" – 2:1. Тепер на команду Шевченка чекає ще надскладний екзамен проти Іспанії на виїзді, який відбудеться вже 6 вересня.

Шевченко заявив, що після матчу будуть вирішувати з тренерським штабом, чи буде проводить ротація складу на матч проти іспанців. Все буде залежати від фізичного стану футболістів.