Произошло это перед Гран-при Ла-Баньесы в классе Moto3. Спортсмен разбился насмерть во время тренировки.

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Подробности трагедии

Сообщается, что 47-летний гонщик не справился с управлением мотоциклом в одном из поворотов городской трассы. Он врезался в защитное ограждение.

По словам очевидцев, Хавьер Альварес задел плечом тюк сена, который для безопасности был установлен возле трассы. После этого на максимальной скорости он влетел в отбойник.

Врачи пытались реанимировать спортсмена, однако безрезультатно. Травмы полученные гонщиком были несовместимы с жизнью.

Отметим, что несмотря на смерть Хавьера Альвареса, организаторы провели Гран-при Ла-Баньесы. Они получили согласие на это после консультации с другими спортсменами.