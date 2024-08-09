В четверг, 8 августа, на соревнованиях в Техасе произошла трагедия. Сербский спортсмен Лазар Дукич утонул в озере из-за халатности спасателя.

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Что произошло на соревнованиях в Техасе

В США сейчас проходит CrossFit Games 2024. Утром 8 августа состоялся первый этап соревнований, во время которого нужно было пробежать 3,5 мили и проплыть 800 метров в открытой воде.

Примерно за 30-50 метров до финиша Лазарь Дукич начал тонуть, что заметили и зрители прямого эфира соревнований. Спасатели, которые были сбоку от атлета никак не среагировали на ситуацию, из-за чего спортсмен утонул. Его тело нашли после проведения следственно-поисковой операции.

После тщательного обдумывания и многих внутренних разговоров со спортсменами и семьей Лазара Дукича, по информации владельца одесского клуба по кросфиту Сергея Гуменюка, было решено, что CrossFit Games 2024 будет продолжаться, однако не обошлось без скандала.

Инцидент на соревнованиях из-за гибели Лазара

В начале следующего этапа соревнований было принято почтить память Лазара Дукича минутой молчания, однако одна из команд решила демонстративно отделиться.

CrossFit Mayhem сразу начала выполнять комплекс упражнений вместо того, чтобы почтить память трагически погибшего спортсмена.

Отметим, что Лазарь Дукич последние три года входил в топ-10 спортсменов на CrossFit Games.