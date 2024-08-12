Сталося це перед Гран-прі Ла-Баньєси в класі Moto3. Спортсмен розбився на смерть під час тренування.

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Подробиці трагедії

Повідомляється, що 47-річний гонщик не впорався з керуванням мотоциклом в одному з поворотів міської траси. Він врізався в захисну огорожу.

За словами очевидців, Хав'єр Альварес зачепив плечем тюк сіна, який для безпеки був установлений біля траси. Після цього на максимальній швидкості він влетів у відбійник.

Лікарі намагалися реанімувати спортсмена, проте безрезультатно. Травми отримані гонщиком були несумісні з життям.

Зазначимо, що попри смерть Хав'єра Альвареса, організатори провели Гран-прі Ла-Баньєси. Вони отримали згоду на це після консультації з іншими спортсменами.