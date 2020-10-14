Іспанський "Альбасете", за який виступає українець Роман Зозуля, залишився без головного тренера. Наставника команди Лукаса Алькараса відправили у відставку.

Про звільнення Лукаса Алькараса повідомляється на офіційному сайті "Альбасете".

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Алькарас очолив "Альбасете" лише у лютому 2020 року. Перед ним було поставлено завдання врятувати команду від вильоту із Сегунди. З цим завданням він впорався, зайнявши 17-е місце. Команда набрала лише на один бал більше, аніж "Депортіво", який вилетів у нижчий дивізіон.

Однак з нового сезону справи в команди йдуть не найкраще. У п'яти стартових турах "Альбасете" програв чотири рази. І лише одного разу зіграв внічию. При цьому "Реал Ов'єдо" на 21-й хвилині залишився у меншості, а з 64-ї хвилини грав у дев'ятьох.

З одним набраним балом "Альбасете" посідає 21-е місце з 22 в Сегунді. Команда забила лише один гол.

Загалом під керівництвом Алькараса "Альбасете" зіграв 22 матчі – 5 перемог, 10 нічиїх та 7 поразок.

У Романа Зозулі теж справи йдуть не найкраще. Він зіграв у всіх п'яти матчах (у трьох з них – в стартовому складі). Але забитими голами поки не відзначився.