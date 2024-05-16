"Сливочные" заинтересованы в продлении соглашения, однако не могут гарантировать вратарю постоянную игровую практику. Поэтому готовы рассматривать предложения, которые составят 30 миллионов евро и более.

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Неожиданный вариант

Ранее сообщалось об интересе к украинцу от ПСЖ, Баварии, Милана и Манчестер Юнайтед. Теперь же появилась информация, что Андрей Лунин может сменить клубную прописку, но остаться в Испании, в которой он с семьей очень хорошо адаптировался.

Более того, украинскому вратарю не надо будет даже покидать столицу. В его трансфере заинтересован мадридский Атлетико. который по завершении сезона может распрощаться с многолетним основным голкипером Яном Облаком.

По информации издания, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне высоко оценивает качество игры Лунина и следил за его прогрессом на протяжении всего сезона. В тренерском штабе аргентинца всегда были уверены, что Андрей Лунин выступает намного лучше, чем Кепа Аррисабалага, когда украинец еще оставался на скамейке запасных.

Руководство Атлетико понимает, что после восстановления Тибо Куртуа украинец может потерять свое место в основном составе. Поэтому считает, что осуществление трансфера вполне возможно, ведь "матрасники" будут выступать в Лиге чемпионов и футболисту не надо будет менять город, в котором ему с семьей комфортно.

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 30 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл "на ноль".

Отметим, что до конца сезона мадридский Реал проведет еще три поединка – два в чемпионате и один в финале Лиги чемпионов. Карло Анчелотти заявил, что в Ла Лиге по матчу в основе проведут украинец и бельгиец, после чего он примет решение относительно матча на "Уэмбли" против Боруссии.

Ожидается, что выбор итальянского тренера относительно финального матча ЛЧ может иметь решающее значение при принятии Луниным решения о будущем.