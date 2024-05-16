"Вершкові" зацікавлені у продовженні угоди, проте не можуть гарантувати воротарю постійну ігрову практику. Тому готові розглядати пропозиції, які становитимуть 30 мільйонів євро та більше.

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Несподіваний варіант

Раніше повідомлялося про інтерес до українця від ПСЖ, Баварії, Мілана та Манчестер Юнайтед. Тепер же з'явилася інформація, що Андрій Лунін може змінити клубну прописку, але залишитися в Іспанії, в якій він з родиною дуже добре адаптувався.

Ба більше, українському воротарю не треба буде навіть залишати столицю. В його трансфері зацікавлений мадридський Атлетіко. який по завершенні сезону може розпрощатися з багаторічним основним голкіпером Яном Облаком.

За інформацією видання, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне високо оцінює якість гри Луніна та стежив за його прогресом протягом усього сезону. У тренерському штабі аргентинця завжди були впевнені, що Андрій Лунін виступає набагато краще, ніж Кепа Аррісабалага, коли українець ще залишався на лаві запасних.

Керівництво Атлетіко розуміє, що після відновлення Тібо Куртуа українець може втратити своє місце в основному складі. Тому вважає, що здійснення трансферу є цілком можливим, адже "матрацники" виступатимуть у Лізі чемпіонів і футболісту не треба буде змінювати місто, в якому йому з родиною комфортно.

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 30 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 28 голів і 12 разів відіграв "на нуль".

Зазначимо, що до кінця сезону мадридський Реал проведе ще три поєдинки – два в чемпіонаті та один у фіналі Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті заявив, що в Ла Лізі по матчу в основі проведуть українець і бельгієць, після чого він прийме рішення щодо матчу на "Вемблі" проти Боруссії.

Очікується, що вибір італійського тренера щодо фінального матчу ЛЧ може мати вирішальне значення при прийнятті Луніним рішення про майбутнє.