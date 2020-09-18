Украинский форвард Роман Зозуля неожиданно попал в список возможных трансферов одного из сильнейших клубов испанской Ла Лиги "Валенсии". Прошлый сезон игрок провел в "Альбасете".

30-летний бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля неожиданно попал в шорт-лист испанского клуба. О таком неожиданном повороте судьбы сообщил журналист Сальва Фольгадо в своем Twitter.

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Сейчас "Валенсия" переживает сложные времена, клуб покинуло несколько лидеров команды.

Кто покинул "Валенсию"

полузащитник Дани Парехо

полузащитник Франсис Коклен

правый вингер Ферран Торрес

нападающий Родриго Морено Мачадо

Тренерский штаб "летучих мышей" активно ищет усиления на трансферном рынке. Кроме украинского нападающего в расширенный список вошли Кевин-Принс Боатенг и Даниэль Старридж. Фанаты не слишком любезно оценили такой возможный трансфер украинца после его скандала с фанатами "Райо Вальекано".

Главный наставник команды Хави Гарсия недоволен теми футболистами, которые входят в список команды. Он считает, что клубу нужны качественные кадровые усиления, чтобы бороться за еврокубки. Поэтому поиском новобранцев занимается компания Meriton Holdings. Ею владеет сам владелец клуба.

Добавим, что в первом туре нового сезона Ла Лиги "Валенсия" уверенно победила "Леванте" 4:2.

Ранее сообщалось, что Зозуля может вернуться в киевское "Динамо". Якобы Луческу не против видеть игрока в обойме своей команды. Прошлый сезон украинский форвард провел в испанском "Альбасете", где провел 28 матчей в Сегунде. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи. Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.

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