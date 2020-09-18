Испанский гранд сенсационно заинтересовался Зозулей: фанаты агрессивно настроены по трансферу
Украинский форвард Роман Зозуля неожиданно попал в список возможных трансферов одного из сильнейших клубов испанской Ла Лиги "Валенсии". Прошлый сезон игрок провел в "Альбасете".
30-летний бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля неожиданно попал в шорт-лист испанского клуба. О таком неожиданном повороте судьбы сообщил журналист Сальва Фольгадо в своем Twitter.
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Сейчас "Валенсия" переживает сложные времена, клуб покинуло несколько лидеров команды.
Кто покинул "Валенсию"
- полузащитник Дани Парехо
- полузащитник Франсис Коклен
- правый вингер Ферран Торрес
- нападающий Родриго Морено Мачадо
Тренерский штаб "летучих мышей" активно ищет усиления на трансферном рынке. Кроме украинского нападающего в расширенный список вошли Кевин-Принс Боатенг и Даниэль Старридж. Фанаты не слишком любезно оценили такой возможный трансфер украинца после его скандала с фанатами "Райо Вальекано".
Главный наставник команды Хави Гарсия недоволен теми футболистами, которые входят в список команды. Он считает, что клубу нужны качественные кадровые усиления, чтобы бороться за еврокубки. Поэтому поиском новобранцев занимается компания Meriton Holdings. Ею владеет сам владелец клуба.
Добавим, что в первом туре нового сезона Ла Лиги "Валенсия" уверенно победила "Леванте" 4:2.
Ранее сообщалось, что Зозуля может вернуться в киевское "Динамо". Якобы Луческу не против видеть игрока в обойме своей команды. Прошлый сезон украинский форвард провел в испанском "Альбасете", где провел 28 матчей в Сегунде. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи. Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.
Карьера Романа Зозули: главное
- Зозуля – воспитанник киевского "Динамо". Сначала футболист стал игроком фарм-клуба "Динамо-3", но за команду сыграл лишь в одном матче. После чего сразу перешел в "Динамо-2". В ней футболист выступал в течение двух лет, сыграв 59 матчей, забив в них 11 мячей.
- Дебютировал в главной команде в мае 2008 года в матче против "Ворсклы". Всего за "сине-белых" в чемпионате Украины провел 32 матча и забил 3 мяча.
- В 2009 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди молодежных команд.
- Далее футболист известен своими выступлениями за "Днепр", где игрок провел свои лучшие годы карьеры, "Реал Бетис", "Райо Вальекано" и "Альбасете".