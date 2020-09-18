Іспанський гранд сенсаційно зацікавився Зозулею: фанати агресивно налаштовані щодо трансферу
Український форвард Роман Зозуля несподівано потрапив у список можливих трансферів одного із найсильніших клубів іспанської Ла Ліги "Валенсії". Минулий сезон гравець провів у "Альбасете".
30-річний колишній форвард збірної України Роман Зозуля несподівано потрапив у шорт-лист іспанського клубу. Про такий несподіваний поворот долі повідомив журналіст Сальва Фольгадо у своєму Twitter.
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Зараз "Валенсія" переживає складні часи, клуб покинуло декілька лідерів команди.
Хто покинув "Валенсію"
- півзахисник Дані Парехо
- півзахисник Франсіс Коклен
- правий вінгер Ферран Торрес
- нападник Родріго Морено Мачадо
Тренерський штаб "кажанів" активно шукає підсилення на трансферному ринку. Окрім українського нападника у розширений список увійшли Кевін-Прінс Боатенг і Даніель Старрідж. Фанати не надто люб'язно оцінили такий можливий трансфер українця після його скандалу із фанатами "Райо Вальєкано".
Головний наставник команди Хаві Гарсія не задоволений тими футболістами, які входять у список команди. Він вважає, що клубу потрібні якісні кадрові підсилення, щоб боротись за єврокубки. Тому пошуком новобранців займається компанія Meriton Holdings. Нею володіє сам власник клубу.
Додамо, що у першому турі нового сезону Ла Ліги "Валенсія" впевнено перемогла "Леванте" 4:2.
Раніше повідомлялось, що Зозуля може повернутись у київське "Динамо". Начебто Луческу не проти бачити гравця у обоймі своєї команди. Минулий сезон український форвард провів у іспанському "Альбасете", де провів 28 матчів у Сегунді. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі. Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.
Кар'єра Романа Зозулі: головне
- Зозуля – вихованець київського "Динамо". Спершу футболіст став гравцем фарм-клубу "Динамо-3", але за команду зіграв лише в одному матчі. Після чого відразу перейшов у "Динамо-2". У ній футболіст виступав протягом двох років, зігравши 59 поєдинків, забивши у них 11 м'ячів.
- Дебютував у головній команді у травні 2008 року у матчі проти "Ворскли". Всього за "синьо-білих" у чемпіонаті України провів 32 матчі і забив 3 м'ячі.
- У 2009 році став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед молодіжних команд.
- Далі футболіст відомий своїми виступами за "Дніпро", де гравець провів свої найкращі роки кар'єри, "Реал Бетіс", "Райо Вальєкано" та "Альбасете".