Український форвард Роман Зозуля несподівано потрапив у список можливих трансферів одного із найсильніших клубів іспанської Ла Ліги "Валенсії". Минулий сезон гравець провів у "Альбасете".

30-річний колишній форвард збірної України Роман Зозуля несподівано потрапив у шорт-лист іспанського клубу. Про такий несподіваний поворот долі повідомив журналіст Сальва Фольгадо у своєму Twitter.

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Зараз "Валенсія" переживає складні часи, клуб покинуло декілька лідерів команди.

Хто покинув "Валенсію"

півзахисник Дані Парехо

півзахисник Франсіс Коклен

правий вінгер Ферран Торрес

нападник Родріго Морено Мачадо

Тренерський штаб "кажанів" активно шукає підсилення на трансферному ринку. Окрім українського нападника у розширений список увійшли Кевін-Прінс Боатенг і Даніель Старрідж. Фанати не надто люб'язно оцінили такий можливий трансфер українця після його скандалу із фанатами "Райо Вальєкано".

Головний наставник команди Хаві Гарсія не задоволений тими футболістами, які входять у список команди. Він вважає, що клубу потрібні якісні кадрові підсилення, щоб боротись за єврокубки. Тому пошуком новобранців займається компанія Meriton Holdings. Нею володіє сам власник клубу.

Додамо, що у першому турі нового сезону Ла Ліги "Валенсія" впевнено перемогла "Леванте" 4:2.

Раніше повідомлялось, що Зозуля може повернутись у київське "Динамо". Начебто Луческу не проти бачити гравця у обоймі своєї команди. Минулий сезон український форвард провів у іспанському "Альбасете", де провів 28 матчів у Сегунді. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі. Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.

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