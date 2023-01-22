Возмутительное поведение ультрас Депортиво: в Испании остановили матч из-за оскорблений в адрес Зозули

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Испании между командами Депортиво и Райо Махадаонда. В адрес украинского форварда звучали оскорбительные крики, даже когда его не было на поле.

Болельщики испанского Депортиво присоединились к хейту украинского форварда Романа Зозули. Инцидент произошел во время поединка 20 тура третьего дивизиона чемпионата Испании.

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Очередные нападки испанских ультрас

Во время матча Депортиво – Райо Махадаонда (1:0) болельщики хозяев поля начали оскорблять Зозулю, который даже еще не появился на поле. Фанаты выкрикивали "Зозуля, ты нацист".

На 60-й минуте арбитр встречи вынужден был остановить игру. Он призвал болельщиков прекратить травлю. Матч возобновился через полторы минуты.

Призыв арбитра возымел действие на болельщиков, которые до конца матча больше не оскорбляли украинского футболиста.

Отметим, что Роман Зозуля появился на футбольном поле на 68-й минуте поединка. Добавим, что в составе хозяев поля выступают два бывших игрока львовских Карпат: форвард Лукас Перес и защитник Орест Лебеденко.

Роман Зозуля стал игроком испанского клуба Райо Махадаонда в декабре 2022 года. За это время он сыграл три матча, но результативными действиями не отмечался. В чемпионате Испании команда Зозули занимает 15 место после 20 сыгранных матчей.

Напомним, что Роман Зозуля не впервые испытывает травлю со стороны испанских ультрас. Они считают, что украинский форвард принадлежит к мифическим нацистским группировкам.

Очевидно, что в этой истории не обошлось без российской агентуры, желающей подействовать на активную общественную позицию Зозули.

Волонтерство Зозули