В пятницу, 14 января, российско-террорестические войска совершили ракетную атаку против Украины. Одна из смертоносных ракет попала в многоэтажку в Днепре. Под завалами целого подъезда оказались десятки человек.
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Зозуля: Все россияне будут отвечать за войну против украинцев
На очередное преступление нелюдей из России отреагировал бывший игрок Днепра и сборной Украины Роман Зозуля.
"Днепр, родной, держись! Я с Тобой переживаю всю боль этой трагедии и моя ненависть к мо***лям просто не имеет границ.
А вы, выплодки рашистские, запомните простую истину – ни мы, ни наши дети, ни внуки никогда в жизни вас не простят. Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты даже через десятки лет и в лучшем случае будем плевать вам в лицо, презирать и загонять в стойло, в котором вам и место.
Мои дети знают, что любая решистская личинка одним своим существованием несет угрозу человечеству. И это клеймо позора уже никогда не смыть. Все 140 млн этих дегенератов должны существовать в страхе, с осознанием того, что бумеранг не сегодня-завтра прилетит и разрушит их и без того никчемную жизнь.
Не существует хороших русских – все к одному одинаковые и все к одному будут отвечать за развязанную против украинцев войну и за жестокие убийства невинных людей. Гореть вам, вылупки, и не тлеть!", – написал Роман Зозуля.
Что известно о ракетном ударе по Днепру
- 14 января, около 16:00, стало известно о том, что российская ракета попала в жилую многоэтажку.
- Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Масса боевой части ракеты – около 950 кг.
- Враг попал в дом на 16 подъездов, в котором проживало около 1700 человек.
- В самом подъезде, разрушенном полностью, было 72 квартиры.
- Согласно данным о регистрации, в нем проживало 100 – 200 человек, из которых около 50 детей.
- По состоянию на 15 января 07:25 известно о 18 погибших. Ранены 73 человека, из них 14 детей.