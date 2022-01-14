Крым вернули Украине

Ошибка на карте Ла Лиги была в разделе официальных трансляторов чемпионата. Отметим, что в Украине матчи испанской Примеры транслирует платформа MEGOGO.

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В Ла Лиге исправили карту Украины и "вернули" Крым на его законное место.

Это произошло после того, как к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу обратился Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также подчеркнул необходимость соблюдения Ассоциацией Ла Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений по РФ,

– говорится в фейсбуке посольства Украины в Испании.

В Ла Лиге исправили карту Украины / Скриншот