Крым вернули Украине
Ошибка на карте Ла Лиги была в разделе официальных трансляторов чемпионата. Отметим, что в Украине матчи испанской Примеры транслирует платформа MEGOGO.
Узнайте больше Позорный ляп Ла Лиги: на карте трансляторов оккупированный Крым обозначили "российским"
В Ла Лиге исправили карту Украины и "вернули" Крым на его законное место.
Это произошло после того, как к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу обратился Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.
Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также подчеркнул необходимость соблюдения Ассоциацией Ла Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений по РФ,
– говорится в фейсбуке посольства Украины в Испании.
В Ла Лиге исправили карту Украины / Скриншот
- Следует заметить, что это не впервые Крым ошибочно указывают территорией государства-агрессора – России.
- Недавно на французском телеканале France Télévisions оккупированный Крым обозначили "российским".