Крим повернули Україні

Помилка на карті Ла Ліг була в розділі офіційних трансляторів чемпіонату. Зазначимо, що в Україні матчі іспанської Прімери транслює платформа MEGOGO.

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У Ла Лізі виправили картку України й "повернули" Крим на його законне місце.

Це сталося після того, як до керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса звернувся Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ,

– йдеться у фейсбуці посольство України в Іспанії.



У Ла Лізі виправили картку України / Скриншот