Крим повернули Україні
Помилка на карті Ла Ліг була в розділі офіційних трансляторів чемпіонату. Зазначимо, що в Україні матчі іспанської Прімери транслює платформа MEGOGO.
Дізнайтесь більше Ганебний ляп Ла Ліги: на карті трансляторів окупований Крим позначили "російським"
У Ла Лізі виправили картку України й "повернули" Крим на його законне місце.
Це сталося після того, як до керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса звернувся Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.
Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ,
– йдеться у фейсбуці посольство України в Іспанії.
У Ла Лізі виправили картку України / Скриншот
- Слід зауважити, що це не вперше Крим помилково вказують територією держави-агресора – Росії.
- Нещодавно на французькому телеканалі France Télévisions окупований Крим позначили "російським".