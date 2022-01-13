Скандальная ошибка испанцев

На официальном сайте испанской лиги каждый фанат футбола может посмотреть официальных трансляторов Ла Лиги во всех странах мира. Но здесь не обошлось без скандала.

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Напомним, что в Украине официальным транслятором Ла Лиги является MEGOGO. Если выбрать в разделе Украину, то оккупированный Крым нашей стране не принадлежит. Территория подсвечивается только в том случае, если выбрать в категории Россию.

Представители испанского первенства пока никак не прокомментировали этот инцидент.



Ла Лига спутала страны / Скриншот с сайта

Крым все чаще относят к России

В последнее время украинский Крым все чаще показывают "российским". Летом 2021 года было два таких случая.

Даже в онлайн-энциклопедии Википедии отнесли Крым к территории страны-агрессора – России. А в соцсетях официального представительства JBL опубликовали карту Украины не только без Крыма, а еще и без Донбасса.

Недавно французский телеканал France Télévisions тоже отдал оккупированный полуостров российской территории. В то же время временно неконтролируемые правительством части территории Донецкой и Луганской областей французы выделили вообще отдельным цветом.



Украина без Крыма на карте / Скриншот с официального сайта Ла Лиги



Оккупированный Крым отнесли к России / Скриншот с официального сайта Ла Лиги