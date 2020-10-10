Испанская гонщица Лаура Сальво погибла в результате аварии во время соревнований
Во время ралли "Маринья-Гранде" в Португалии погибла испанская гонщица Лаура Сальво. Автомобиль, в котором Сальво была штурманом, врезался в дерево. Столкновение спортсменка не пережила.
Участнице команды "Пежо ралли" был всего 21 год, пишет TV6.
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Автомобиль, в котором ехала Лаура Сальво, потерпел крушение в первой секции ралли. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Гонщица столкновения не пережила.
Ей на помощь прибыли уже через две минуты после столкновения, чтобы спасти молодую гонщицу. Ее доставили в место, куда мог приземлиться вертолет скорой помощи. Но это не помогло спасти девушку.
Фото с места аварии Лауры Сальво / фото Infobae
Что известно о Лауре Сальво?
Это молодая 21-летняя (с 1998 года рождения) гонщица из Испании, родом из Валенсии. В команде "Пежо ралли" она была штурманом – второй пилоткой Микеля Сочиаса.