Во время ралли "Маринья-Гранде" в Португалии погибла испанская гонщица Лаура Сальво. Автомобиль, в котором Сальво была штурманом, врезался в дерево. Столкновение спортсменка не пережила.

Участнице команды "Пежо ралли" был всего 21 год, пишет TV6.

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Автомобиль, в котором ехала Лаура Сальво, потерпел крушение в первой секции ралли. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Гонщица столкновения не пережила.

Ей на помощь прибыли уже через две минуты после столкновения, чтобы спасти молодую гонщицу. Ее доставили в место, куда мог приземлиться вертолет скорой помощи. Но это не помогло спасти девушку.



Фото с места аварии Лауры Сальво / фото Infobae