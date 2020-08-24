Во время гонки MotoGP на Гран-при Австрии произошла авария – пилот команды Yamaha Маверик Виньялес был вынужден спрыгнуть с мотоцикла на скорости 210 километров в час.

Причиной аварии стал отказ тормозов у ​​мотоцикла, пишет autosport.com.

Вот так: Мотогонщики устроили жуткую аварию на скорости 300 км/ч: видео

Проблемы с тормозами возникли еще на первых кругах, но впоследствии Маверик Виньялес удалось настроить работу мотоцикла. Но в первом повороте на 17 круге он понял, что тормоза не сработают. В то время он ехал со скоростью 210 километров в час. Учитывая, что впереди был крутой поворот, гонщик принял решение соскочить с мотоцикла.

Это решение оказалось правильным. Мотоцикл на скорости вылетел с трассы, после чего влетел в отбойник. От удара он загорелся.

Сам Маверик Виньялес почти не пострадал, хотя на скорости пронесся по трассе. Его спас защитный костюм, в котором он был. Сразу после этого он самостоятельно поднялся и пошел осматривать свой мотоцикл.