Під час ралі "Марінья-Гранде" в Португалії загинула іспанська гонщиця Лаура Сальво. Автівка, в якій Сальво була штурманом, врізався в дерево. Зіткнення спортсменка не пережила.

Учасниці команди "Пежо ралі" був усього 21 рік, пише TV6.

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Автомобіль, в якому їхала Лаура Сальво, зазнала аварії в першій секції ралі. Машина з'їхала з траси й врізалась у дерево. Гонщиця зіткнення не пережила.

Їй на допомогу прибули вже через дві хвилини після зіткнення, щоб врятувати молоду гонщицю. Її доставили до місця, куди міг приземлитися вертоліт швидкої допомоги. Та це не допомогло врятувати дівчину.



Фото з місця аварії Лаури Сальво / Фото Infobae