"Фурия Роха" ответила пятью голами на мяч Артема Бондаренко. Финальный свисток судьи зафиксировал разгромное поражение Украины в полуфинале против Испании 5:1

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Гомес: Он очень мощный, очень быстрый и во второй половине мы исправили это

Защитник испанской сборной Виктор Гомес прокомментировал победу своей команды. Защитник "Фурии Рохи" выделил одного из футболистов в составе Украины.

"Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в Манчестер Сити на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а также Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, ведь он был одним из их главных орудий", – сказал футболист Испании.

Мудрик – невероятный игрок, а с пространством – тем более. Он очень мощный, очень быстрый и во второй половине мы исправили это. Просто пытались оказать больше помощи, чтобы он не выходил один на один против меня. План игры был идеальным во второй половине,

– добавил Гомес.

Отметим, что после передачи Михаила Мудрика Украина открыла счет в этом полуфинале. Левый вингер Челси провел весь матч, но так и не успел отличиться голом. Еще перед матчем испанцы выделяли умение Мудрика.

Напомним, что Мудрик из-за травмы сумел сыграть только в двух из пяти поединках "сине-желтых" на Евро-2023. Михаил провел отличный поединок против Франции и помог сборной создать сенсацию. В первой же встрече против испанцев в 3-м туре группового раунда футболист не играл.

Теперь "Фурию Роху" ждет финал против Англии, который состоится уже 8 июля.