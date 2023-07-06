"Фурія Роха" відповіла п'ятьма голами на м'яч Артема Бондаренка. Фінальний свисток судді зафіксував розгромну поразку України у півфіналі проти Іспанії 5:1.

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Гомес: Він дуже потужний, дуже швидкий, і в другій половині ми виправили це

Оборонець іспанської збірної Віктор Гомес прокоментував перемогу своєї команди. Захисник "Фурії Рохи" виділив одного з футболістів у складі України.

"Серхіо Гомес більш звичний до оборони, адже він грав у Манчестер Сіті на позиції опорного захисника. Допомога Серхіо була ключовою, а також Баена всередині намагався захищатися проти Мудрика, адже він був одним із їхніх головних знарядь", – сказав футболіст Іспанії.

Мудрик – неймовірний гравець, а з простором – тим більше. Він дуже потужний, дуже швидкий, і в другій половині ми виправили це. Просто намагалися надати більше допомоги, щоб він не виходив сам на сам проти мене. План гри був ідеальним у другій половині,

– додав Гомес.

Відзначимо, що саме після передачі Михайла Мудрика Україна відкрила рахунок у цьому півфіналі. Лівий вінгер Челсі провів весь матч, але так і не встиг відзначитись голом. Ще перед матчем іспанці виділяли вміння Мудрика.

Нагадаємо, що Мудрик через травму зумів зіграти лише у двох із п'яти поєдинках "синьо-жовтих" на Євро-2023. Михайло провів чудовий поєдинок проти Франції та допоміг збірній створити сенсацію. Натомість у першій зустрічі проти іспанців у 3-му турі групового раунду футболіст не грав.

Тепер на "Фурію Роху" чекає фінал проти Англії, який відбудеться вже 8 липня.