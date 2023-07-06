Украинская сборная первой размочила нули на табло. Однако затем в ответ получила целых пять мячей. Финальный свисток зафиксировал победу Испании над нашей сборной 5:1. Команда Руслана Ротаня покидает Евро-2023 в шаге от финала.

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Ротань: То, чего нам не хватило – это восстановление, чтобы быть на 100% готовыми на этот матч

На послематчевой пресс-конференции Руслан Петрович в первую очередь поблагодарил болельщиков и военных, которые делают все, чтобы наши футболисты представляли нашу страну на международной арене: Спасибо нашим болельщикам, воинам, что мы смогли на турнире проявить свои качества. Могу лишь сказать огромное "спасибо" ребятам, что мы на этом турнире хорошо выглядели и заслужили симпатии болельщиков.

Ротань попытался объяснить причину разгромного счета от "Фурии Рохи". Украинский наставник рассказал о ситуации, в которую попала наша сборная после четвертьфинала.

Считаю, что нашим ребятам это пойдет в плюс, они великие молодцы. То, чего нам не хватило – это восстановление, чтобы быть на 100% готовым на этот матч. Не понимаю, как мы добирались сюда после игры во Франции. Эти задержки рейсов непонятны – нас закрыли в каком-нибудь ангаре в аэропорту. Вместо того, чтобы восстанавливаться, прибыли в отель в час ночи. Для меня это загадка. Тех эмоций, той свежести, которая должна быть в этом матче, у ребят не было,

– сказал Ротань.

"Имеем то, что имеем. Все видели этот матч, нам удалось начало. Но надо отметить и поздравить сборную Испании. Это очень сильная команда. С такой командой нужно играть на 100%. То, что было в первом матче в групповом этапе: мы были свежее, играли с мячом. Там было легче. К сожалению, ребятам не хватило свежести", – добавил тренер "сине-желтых".

О Мудрике

Также Руслан Петрович затронул тему Мудрика, который из-за травмы сумел помочь команде в двух из пяти поединков.

"Михаил восстанавливался после травмы, сыграл только против Франции. Функционально ему было тяжело провести весь матч, но когда он был свежее на ногах, то делал разницу. В принципе первый забитый гол сделал Михаил. Функциональное состояние могло быть лучше, но он был после травмы", – ответил наставник "молодежки" Украины.