Испания – Швеция перед матчем

Для Испании и Швеции этот матч станет первым на Евро-2020. До этого команды 14 раз встречались на одном футбольном поле.

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Испанцы 6 раз уходили с поля победителями. Зато соперник из Швеции побеждал вдвое меньше – три победы. Еще 5 встреч завершались мировыми.

Преимущество по забитым голам также на стороне испанских футболистов – 23 против 15 мячей шведов. Самая крупная победа хозяев матча была в далеком 1998 году – 4:0. Шведы дважды побеждали соперника со счетом 1:3 – в 1950 и 1988 годах.

Матч Испания – Швеция состоится 14 июня в 22:00.

Прогноз от Favbet

Испания – явный фаворит этого противостояния. Учитывая то, что за сборную Швеции не сыграет главная атакующая сила команды Златан Ибрагимович. Победа испанцев – 1,38. Букмекеры отдали на победу шведов коэффициент 10. Мировое в этой встрече – 4,85.

С каким счетом может завершиться поединок? 1:0 или 2:0? Именно на такие цифры на табло в пользу испанской сборной стоят лучшие коэффициенты – по 4,70.

Первыми во встрече будут радоваться болельщики хозяев. Испанские футболисты откроют счет в противостоянии – 1,31. Первый гол на счету шведов – 4,35.

Кто имеет шанс отличиться в стартовом матче Евро-2020 для этих национальных команд?