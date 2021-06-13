Іспанія – Швеція перед матчем

Для Іспанії та Швеції цей матч стане першим на Євро-2020. До цього команди 14 разів зустрічались на одному футбольному полі.

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Іспанці 6 разів йшли з поля переможцями. Натомість суперник зі Швеції перемагав вдвічі менше – три звитяги. Ще 5 зустрічей завершувались мировими.

Перевага за забитими голами також на стороні іспанських футболістів – 23 проти 15 м'ячів шведів. Найбільша перемога господарів матчу була у далекому 1998 році – 4:0. Шведи двічі перемагали суперника з рахунком 1:3 – у 1950 та 1988 роках.

Матч Іспанія – Швеція відбудеться 14 червня о 22:00.

Прогноз від Favbet

Іспанія – явний фаворит цього протистояння. Враховуючи те, що за збірну Швеції не зіграє головна атакувальна сила команди Златан Ібрагімович. Перемога іспанців – 1,38. Букмекери віддали на звитягу шведів аж коефіцієнт 10. Мирова у цій зустрічі – 4,85.

З яким рахунком може завершитись поєдинок? 1:0 або 2:0? Саме на такі цифри на табло на користь іспанської збірної стоять найкращі коефіцієнти – по 4,70.

Першими у зустрічі будуть радіти уболівальники господарів. Іспанські футболісти відкриють рахунок у протистоянні – 1,31. Перший гол на рахунку шведів – 4,35.

Хто має шанс відзначитись у стартовому матчі Євро-2020 для цих національних команд?